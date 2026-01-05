Chiara l’infermiera che lascia la Toscana per l’Irlanda | Qui la professione è valorizzata

Chiara, infermiera toscana, ha scelto di trasferirsi in Irlanda, dove la professione sanitaria è maggiormente riconosciuta e valorizzata. Nel 2024, più di 7.000 italiani hanno lasciato l’Italia per cercare nuove opportunità all’estero, portando il totale di italiani residenti fuori dai confini nazionali a oltre 240.000. Questa tendenza riflette un cambiamento nelle scelte professionali e personali di molti italiani, alla ricerca di condizioni di lavoro più favorevoli.

Prato, 5 gennaio 2025 – Anche i toscani decidono di lasciare l’Italia. Sono stati più di settemila quelli partiti per l’estero nel 2024 e oltre 240mila quelli che ci vivono e lavorano stabilmente in base ai dati aggiornati al primo gennaio 2025. Si tratta di uno spaccato emerso dal Rapporto Italiani nel mondo 2025 della Fondazione Migrantes, presentato nelle scorse settimane. Per questo abbiamo deciso di fare un viaggio tra i professionisti che hanno scelto di andarsene. Nelle pagine di ieri abbiamo raccontato la storia di Virginia Zarulli, 42enne pistoiese che vive in Svizzera e dopo aver lavorato in vari paesi d’Europa ora è professoressa associata di Statistica all’Università di Padova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

