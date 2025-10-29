F1 Sergio Perez si toglie qualche sassolino | Difficoltà in Red Bull? Ci si deve adattare a Verstappen

Dopo un lungo periodo di silenzio, torna a parlare Sergio Perez. E non lo fa per caso, né per le solite frasi di rito. Il pilota, che l’anno prossimo tornerà nel circus della Formula 1 a bordo della Cadillac (nuovo team che entrerà ufficialmente nel giro dal 2026), ha commentato con il suo solito stile le ultime vicissitudini in Red Bull, sua ex squadra che lo ha licenziato con effetto immediato dopo la stagione deludente dello scorso anno. Le parole, non poco significative, sono arrivate al margine del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025, dove il nativo di Guadalajara è apparso come rappresentante del nuovo team, concedendo diverse interviste ai media presenti in loco non risparmiando non solo bordate alla casa di Milton Keynes, ma anche al suo ex compagno di squadra Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Sergio Perez si toglie qualche sassolino: “Difficoltà in Red Bull? Ci si deve adattare a Verstappen”

Sergio Perez racconta la sua verità sull’esperienza in Red Bull, tra difficoltà interne e riflessioni sul futuro del team e dei suoi piloti Vai su Facebook

