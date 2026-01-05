C'è un accordo sulla tassa minima globale per le multinazionali | chi deve pagarla e come funziona

Recentemente è stato raggiunto un accordo internazionale sulla tassa minima globale del 15% destinata alle multinazionali. Questa misura mira a garantire un sistema fiscale più equo, coinvolgendo le aziende di grandi dimensioni. Il segretario generale dell’Ocse ha descritto questa decisione come un passo importante verso una regolamentazione fiscale più efficace a livello globale. Di seguito, si approfondiscono chi deve pagarla e come funziona questa nuova normativa.

Una "decisione storica" verso una tassa mondiale del 15% sulle multinazionali: così l'ha definito il segretario generale dell'Ocse. L'accordo annunciato oggi è firmato da 147 Paesi, tra cui Usa e Cina. Si tratta di modifiche alle regole approvate nel 2021, per venire incontro ai dubbi sollevati da alcuni Stati (soprattutto gli Usa). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

