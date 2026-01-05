C'è un accordo per la tassa minima globale sulle multinazionali | chi deve pagarla e come funziona

È stato raggiunto un accordo internazionale sulla tassa minima globale del 15% per le multinazionali, volto a garantire una maggiore equità fiscale. Questa misura mira a stabilire chi deve pagare e come verrà applicata, contribuendo a ridurre l'elusione fiscale e a distribuire in modo più giusto i profitti tra i paesi. L'intesa rappresenta un passo importante nel quadro della regolamentazione fiscale internazionale.

