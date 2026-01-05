C'è un accordo per la tassa minima globale sulle multinazionali | chi deve pagarla e come funziona

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato raggiunto un accordo internazionale sulla tassa minima globale del 15% per le multinazionali, volto a garantire una maggiore equità fiscale. Questa misura mira a stabilire chi deve pagare e come verrà applicata, contribuendo a ridurre l'elusione fiscale e a distribuire in modo più giusto i profitti tra i paesi. L'intesa rappresenta un passo importante nel quadro della regolamentazione fiscale internazionale.

Una "decisione storica" verso una tassa mondiale del 15% sulle multinazionali: così l'ha definito il segretario generale dell'Ocse. L'accordo annunciato oggi è firmato da 147 Paesi, tra cui Usa e Cina. Si tratta di modifiche alle regole approvate nel 2021, per venire incontro ai dubbi sollevati da alcuni Stati (soprattutto gli Usa). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cosa resta della tassa minima sulle multinazionali? Chi la applica oggi e perché l’esenzione per gli Usa non è ancora realtà

Leggi anche: Imu 2025, chi non deve pagarla e a chi spetta la riduzione della tassa: tutti i casi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.