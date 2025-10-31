Lotta alla mafia 33 anni fa l' omicidio di Giovanni Panunzio | Ritroviamoci nel suo nome

Giovedì 6 novembre 2025 ricorre il trentatreesimo anniversario dell’omicidio di Giovanni Panunzio, imprenditore foggiano e simbolo nazionale della lotta al racket e alla criminalità organizzata. In occasione di questa importante ricorrenza, sarà celebrata una Santa Messa in sua memoria presso la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

MEMORIA Foggia ricorda Giovanni Panunzio: 33 anni dalla morte dell'imprenditore - In occasione della ricorrenza, sarà celebrata una Santa Messa in sua memoria presso la Parrocchia dello Spirito Santo.

