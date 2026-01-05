Calcio Napoli cosa filtra dopo lo stop di Neres | apprensione e attesa

Dopo l'infortunio di David Neres durante la partita tra Lazio e Napoli, si registrano le prime valutazioni. Il giocatore ha abbandonato il campo in stampelle e si sottoporrà a esami diagnostici nelle prossime ore. La situazione preoccupa i tifosi e la squadra, in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Neres e sul suo eventuale rientro.

Arrivano i primi riscontri sull'infortunio rimediato da David Neres durante la sfida tra Lazio e Calcio Napoli: il giocatore ha lasciato lo stadio in stampelle e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami. Dopo la vittoria del Calcio Napoli all'Olimpico, l'attenzione si sposta sulle condizioni di David Neres, costretto a lasciare il campo nel corso

Sky - Le condizioni di Neres preoccupano il Napoli. Cosa filtra - Napoli ed è sato costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo verde dello stadio 'Olimpico' di Roma, dove gli uomini allenati da Antonio Conte sta ... msn.com

"Dovbyk-Napoli slegato da Lucca". Cosa filtra da Roma - Il centravanti ucraino Artem Dovbyk offerto al Napoli a prescindere da un eventuale passaggio di Lorenzo Lucca in giallorosso. msn.com

