Infortunati Juve | quando tornano Yildiz e Kelly sono a rischio per lo Sporting in Champions? Cosa filtra sulle loro condizioni dopo lo stop con la Cremonese

Infortunati Juve: quando tornano Yildiz e Kelly dopo lo stop con la Cremonese. Sono a rischio per lo Sporting in Champions? Ecco le loro condizioni. Un esordio che si preannuncia subito in salita. L’era di Luciano Spalletti alla Juve non inizia sotto i migliori auspici. Il nuovo tecnico bianconero, chiamato a risollevare una squadra in piena crisi, deve già fare i conti con l’infermeria e con una gestione complicata della rosa. Come riportato dall’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà, le assenze di Kenan Yildiz e Lloyd Kelly per la trasferta di Cremona hanno motivazioni diverse, con il difensore inglese che ora è a rischio anche per la Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

