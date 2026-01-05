Cade nell’autocompattatore muore uomo di 66 anni
Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere caduto nell'autocompattatore che stava utilizzando. L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno approfondendo le cause dell'accaduto.
(Adnkronos) – Un uomo di 66 anni è morto oggi dopo essere caduto nell'autocompattatore che guidava e manovrava. L'incidente è avvenuto verso le 13 alla Rizzato Calzature di Borgoricco (Padova). Per l'autista fatali le ferite riportate nonostante il rapido intervento del Suem 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri di Piombino Dese . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
