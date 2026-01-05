Cade nell’autocompattatore muore uomo di 66 anni

Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo essere caduto nell'autocompattatore che stava utilizzando. L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire. Le autorità stanno approfondendo le cause dell'accaduto.

Buongiorno e Buon Anno. Oggi la Chiesa ricorda Maria Santissima Madre di Dio. L’anno civile si apre con una solennità molto cara a tutti i cristiani: quella che celebra Maria come la Santa Madre di Dio e che cade nell’ottava del Natale del Signore nonché nel - facebook.com facebook

Quando ho visto Maria Corina Machado raggiungere Stoccolma per ritirare il meritato Nobel per la pace, ho capito che qualcosa si era incrinato – non nella storia, ma nell’equilibrio che la storia finge di poter imporre a lungo. In un paese come il Venezuela, do x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.