Bussolengo A Teatro 2526. Ippogrifo presenta: Teatro de Gli Incamminati, “L'anno sabbatico”, di Valeria Cavalli, con Monica Faggiani, Flavia Marchionni, Arturo di Tullio, regia di Alberto Oliva. Intero 7 euro, ridotto 5 euro. Nel XVII e XVIII secolo si chiamava “Gran Tour” ed era un viaggio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Bussolengo a teatro: "L'anno sabbatico"

Leggi anche: Manuel Agnelli ha deciso di prendersi un anno sabbatico

Leggi anche: Esercito britannico in crisi: Starmer lancia l’anno sabbatico retribuito in divisa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

20 dicembre. Con un bravissimo Valentino Dragano di #kosmocomicoteatro e Teatro del Buratto in scena, abbiamo concluso il 2025 di Bussolengo a Teatro con uno spettacolo per la famiglia che ha "illuminato" i cuori degli spettatori di tutte le età! La stagio - facebook.com facebook