Bussolengo a teatro | L' anno sabbatico

Da veronasera.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bussolengo A Teatro 2526. Ippogrifo presenta: Teatro de Gli Incamminati, “L'anno sabbatico”, di Valeria Cavalli, con Monica Faggiani, Flavia Marchionni, Arturo di Tullio, regia di Alberto Oliva. Intero 7 euro, ridotto 5 euro. Nel XVII e XVIII secolo si chiamava “Gran Tour” ed era un viaggio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

bussolengo a teatro l anno sabbatico

© Veronasera.it - Bussolengo a teatro: "L'anno sabbatico"

Leggi anche: Manuel Agnelli ha deciso di prendersi un anno sabbatico

Leggi anche: Esercito britannico in crisi: Starmer lancia l’anno sabbatico retribuito in divisa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.