Esercito britannico in crisi | Starmer lancia l’anno sabbatico retribuito in divisa

L’esercito britannico si trova in una fase di significativa difficoltà, con un progressivo indebolimento delle capacità operative. Questa situazione, riconosciuta da politici e militari, ha portato Starmer a proporre un anno sabbatico retribuito in divisa come possibile soluzione per affrontare la crisi e rafforzare le forze armate.

Le forze armate britanniche versano in una crisi profonda, come ammesso da politici di tutti gli schieramenti e dai vertici militari stessi, che parlano di un progressivo "svuotamento"delle capacità operative. Questa situazione riguarda la Royal Navy e la Royal Air Force, ma si manifesta in modo particolarmente acuto nell'Esercito (British Army). Nel 2010, l'Esercito regolare contava quasi 110.000 soldati. Oggi, invece, la sua forza effettiva è di circa 73.847 militari regolari (escludendo le riserve), inferiori alle capacità di uno stadio di calcio di medio-grandi dimensioni. La proposta del Ministero della Difesa.

