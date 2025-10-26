Buon compleanno Laura Frigo Christian Chivu Miranda Martino

Romadailynews.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buon compleanno Fabrizio Cicchitto, Michela Vittoria Brambilla, Hillary Clinton, Miranda Martino, Giovanni Masotti, Gianni Oliva, Carlo Lucarelli, Uhuru Kenyatta, Marino Germano Mastrangeli, Manuela Serra, Silvia Toffanin, Christian Chivu, Andrea Bargnani, Andrea Ribani, Filippo Rocchi, Francesco Signori, Raffaele Munno, Laura Frigo, Filippo Baldi Rossi, Filippo Gerosa. Oggi 26 ottobre compiono gli anni: Miranda Martino, cantante;  Italo Ghizzardi, ex calciatore; Mario Paciello, vescovo; Luigi Perelli, regista, sceneggiatore, attore; Luigi Condorelli Francaviglia, giurista; Fabrizio Cicchitto, politico; Giuseppe Palumbo, politico; Maria Soresina, saggista; Gianpaolo Tosel, magistrato; Giancarlo Redini, ex arbitro di calcio; Antonio Venturini, attore, commediografo; Hillary Clinton, politica; Giuseppe Fornasari, ingegnere, politico; Fabio Gava, politico; Claudio Marazzini, linguista; Manfredi Piccolomini, critico letterario; Augusto di Bono, attore, doppiatore; Giovanni Masotti, giornalista; Fabiano Speggiorin, ex calciatore, allenatore; Gianni Oliva, storico, politico, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

buon compleanno laura frigo christian chivu miranda martino

© Romadailynews.it - Buon compleanno Laura Frigo, Christian Chivu, Miranda Martino

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Buon Compleanno Laura Frigo