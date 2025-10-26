Buon compleanno Laura Frigo Christian Chivu Miranda Martino
Buon compleanno Fabrizio Cicchitto, Michela Vittoria Brambilla, Hillary Clinton, Miranda Martino, Giovanni Masotti, Gianni Oliva, Carlo Lucarelli, Uhuru Kenyatta, Marino Germano Mastrangeli, Manuela Serra, Silvia Toffanin, Christian Chivu, Andrea Bargnani, Andrea Ribani, Filippo Rocchi, Francesco Signori, Raffaele Munno, Laura Frigo, Filippo Baldi Rossi, Filippo Gerosa. Oggi 26 ottobre compiono gli anni: Miranda Martino, cantante; Italo Ghizzardi, ex calciatore; Mario Paciello, vescovo; Luigi Perelli, regista, sceneggiatore, attore; Luigi Condorelli Francaviglia, giurista; Fabrizio Cicchitto, politico; Giuseppe Palumbo, politico; Maria Soresina, saggista; Gianpaolo Tosel, magistrato; Giancarlo Redini, ex arbitro di calcio; Antonio Venturini, attore, commediografo; Hillary Clinton, politica; Giuseppe Fornasari, ingegnere, politico; Fabio Gava, politico; Claudio Marazzini, linguista; Manfredi Piccolomini, critico letterario; Augusto di Bono, attore, doppiatore; Giovanni Masotti, giornalista; Fabiano Speggiorin, ex calciatore, allenatore; Gianni Oliva, storico, politico, giornalista. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
