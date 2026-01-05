Bradisismo | evento M 2.9 alla Solfatara

Alle 13:54, nella zona di Pozzuoli, si è verificato un terremoto di magnitudo 2.9, con profondità di circa 3 km. L’evento è stato chiaramente percepito in diverse aree, tra cui Bacoli, Quarto, Pianura e Bagnoli. Si tratta di un episodio sismico di modesta entità, che rientra nell’attività vulcanica della zona della Solfatara.

Alle 13:54 un evento sismico valutato di Md 2.9 ±0.3 con una profondità ipocentrale di circa 3km è stato distintamente avvertito in tutta la zona di Pozzuoli con segnalazioni anche da Bacoli, Quarto, Pianura e Bagnoli. La scossa con epicentro sul bordo settentrionale della Solfatara è stata preceduta tre ore prima da un gruppo di.

