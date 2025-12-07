Bradisismo | evento sismico all’alba

Questa mattina alle 6 in punto un evento sismico valutato di Md 2.3±0.3 è stato avvertito nella zona di Pozzuoli. L’epicentro nei pressi del Parco Bognar, la profondità ipocentrale 2.8km. Eventi più percepibili sono sempre da mettere in conto quando c’è una spinta seppur lieve in atto e questo ne è la conferma. Alle 08:43 . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it