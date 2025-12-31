Bombe carta e botti illegali nascosti in garage auto e negozi maxi sequestro nel Reggino | 7 denunce
Sequestrato nel Reggino un ingente carico di bombe carta e botti illegali nascosti in garage, auto e negozi. Questi materiali, apparentemente semplici fuochi d’artificio, nascondevano un pericolo reale per la sicurezza pubblica. Sono state denunciate sette persone coinvolte in questa attività illegale, in un’operazione volta a contrastare il traffico di esplosivi non autorizzati.
All’apparenza erano solo fuochi d’artificio. In realtà, dietro scatoloni e bagagliai si nascondeva un carico potenzialmente devastante, capace di mettere seriamente a rischio l’incolumità pubblica.Oltre tre tonnellate e mezzo di materiale pirotecnico, tra petardi e bombe carta, sono state. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
