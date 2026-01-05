Betsey Johnson x DD Fuego | arrivano le Flame Shoes le scarpe più hot di RuPaul’s Drag Race 18

Se c’è una cosa che RuPaul’s Drag Race ci ha insegnato negli anni è che le entrance look contano. E per la stagione 18, DD Fuego ha deciso di entrare letteralmente in fiamme. Nasce così la collaborazione più camp di inizio 2026: Betsey Johnson x DD Fuego, una capsule di scarpe che non chiede attenzione. la pretende. Le Flame Shoes sono già state avvistate nei materiali promo della nuova stagione e, spoiler: non passano inosservate. Betsey Johnson x DD Fuego: un match che aveva senso dal primo secondo. Betsey Johnson e DD Fuego non sono un’accoppiata casuale. Betsey è da sempre sinonimo di moda senza freni, colore, ironia e inclusività. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

