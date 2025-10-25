Quando i lobi non bastano più | le scarpe pierced sono il trend più hot dell’autunno 2025

Hai già finito lo spazio per i piercing ma ti manca comunque un po’ di drama nel look? Bene, prepara le dita dei piedi: il piercing ora scende ai piedi — letteralmente. Le scarpe “pierced” sono la nuova ossessione fashion dell’autunno 2025, e sì, sembrano uscite direttamente da un sogno metallico su Pinterest. Che cosa sono le scarpe “pierced” e perché tutti le vogliono. Tutto è iniziato con Tory Burch, che ha deciso che i mocassini classici e le slingback bon ton avevano bisogno di un twist più. freaky-chic. Ha infilato anelli dorati, barre metalliche e tagli cut-out nei punti giusti, trasformando la scarpa in un accessorio con piercing incorporato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

