Quando i lobi non bastano più | le scarpe pierced sono il trend più hot dell’autunno 2025

Metropolitanmagazine.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hai già finito lo spazio per i piercing ma ti manca comunque un po’ di drama nel look? Bene, prepara le dita dei piedi: il piercing ora scende ai piedi — letteralmente. Le scarpepiercedsono la nuova ossessione fashion dellautunno 2025, e sì, sembrano uscite direttamente da un sogno metallico su Pinterest. Che cosa sono le scarpe “pierced” e perché tutti le vogliono. Tutto è iniziato con Tory Burch, che ha deciso che i mocassini classici e le slingback bon ton avevano bisogno di un twist più. freaky-chic. Ha infilato anelli dorati, barre metalliche e tagli cut-out nei punti giusti, trasformando la scarpa in un accessorio con piercing incorporato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

quando i lobi non bastano pi249 le scarpe pierced sono il trend pi249 hot dell8217autunno 2025

© Metropolitanmagazine.it - Quando i lobi non bastano più: le scarpe “pierced” sono il trend più hot dell’autunno 2025

Cerca Video su questo argomento: Lobi Bastano Pi249 Scarpe