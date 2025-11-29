il trucco che nessuno ti dice per avere un bucato profumato per settimane

Quante volte hai tirato fuori una maglietta dall’armadio e ti sei accorto che aveva perso completamente il profumo di pulito? Il segreto per vestiti che mantengono la fragranza non sta solo nel detersivo che usi, ma in una serie di piccole attenzioni che fanno davvero la differenza. Partiamo dalle basi: il detersivo conta, eccome. Quelli super economici spesso contengono sostanze chimiche che puliscono meno e lasciano i vestiti senza profumo. Vale la pena investire in un detergente concentrato di buona qualità e aggiungere un ammorbidente specifico che rilascia fragranza nel tempo. Un alleato spesso sottovalutato? Le perle profumate da mettere direttamente nel cestello della lavatrice. 🔗 Leggi su Cultweb.it

