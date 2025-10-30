Autostrada A1 | chiusa per una notte la stazione Firenze Impruneta
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Firenze sud
È successo tra Civitanova e Porto Recanati nel tardo pomeriggio. Sulla strada sparsi anche chiodi a tre punte, l'autostrada è stata chiusa
Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte
Autostrade, raffica di cantieri. La mappa delle chiusure, stop per una notte al tratto Calenzano-Barberino - Tra mercoledì e giovedì chi è diretto verso Bologna deve percorrere la viabilità ordinaria passando dalle Croci di Calenzano.
Autostrada del Sole chiusa, Italia divisa in due per una notte - Cantieri per l'elettrodotto di Calenzano: diverse chiusure sulla A1 Panoramica, interventi anche ad Arezzo e sulla Firenze Mare
Autostrada: chiusa per una notte l'entrata della stazione di Attigliano - Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia "Penna" e "svincolo Attigliano", dalle 22:00