Augias | I cori cattolici sono lagne tremende le chitarre in chiesa un passo indietro

Corrado Augias torna a commentare il mondo della musica sacra in Italia, esprimendo opinioni critiche sui cori cattolici e sull’uso delle chitarre in chiesa. Le sue affermazioni, dirette e senza mezzi termini, hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti del settore. In questo contesto, si riflette sul ruolo della musica religiosa e sulle evoluzioni nel panorama musicale delle chiese italiane.

“I cori cattolici sono delle lagne tremende. La Chiesa credeva che avrebbe avvicinato la gente alla fede con i giovanotti con la chitarre”: l’analisi di Corrado Augias - Il divulgatore interviene sul tema della musica sacra in vista degli incontri su "Musica e Spiritualità" a Santa Cecilia ... ilfattoquotidiano.it

Corrado Augias: «Da ateo vedo Dio nelle note (ma i cori cattolici sono delle lagne). Va promossa la musica sacra» - Intervista a Corrado Augias, che terrà un ciclo di incontri sul divino nella musica a Santa Cecilia: «La musica in questo Paese non è una priorità. msn.com

Zagrebelsky: “La penso come Augias sul caso della Fiera “Più Libri Più Liberi”, io mi sentirei a disagio ad andare”. Cosa è successo e di cosa sta parlando Zagrebelsky Zagrebelsky sta parlando di due diversi episodi. In un caso i Salesiani hanno annullato la - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.