Augias | I cori cattolici sono lagne tremende le chitarre in chiesa un passo indietro
Corrado Augias torna a commentare il mondo della musica sacra in Italia, esprimendo opinioni critiche sui cori cattolici e sull’uso delle chitarre in chiesa. Le sue affermazioni, dirette e senza mezzi termini, hanno suscitato discussioni tra gli appassionati e gli esperti del settore. In questo contesto, si riflette sul ruolo della musica religiosa e sulle evoluzioni nel panorama musicale delle chiese italiane.
Corrado Augias torna a far discutere con dichiarazioni taglienti sui cori cattolici e in generale sulla musica sacra in Italia. Il giornalista, scrittore e conduttore televisivo, che dall’11 gennaio terrà un ciclo di tre incontri all’Auditorium Santa Cecilia di Roma dedicati al rapporto tra musica e spiritualità, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui critica duramente lo stato della musica nelle chiese cattoliche italiane. “Nei Paesi protestanti c’è la pratica della coralità, che noi non abbiamo. I cori cattolici sono delle lagne tremende “, ha dichiarato senza mezzi termini Augias al Corriere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: “I cori cattolici sono delle lagne tremende. La Chiesa credeva che avrebbe avvicinato la gente alla fede con i giovanotti con la chitarre”: l’analisi di Corrado Augias
Leggi anche: Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: «Momento bruttissimo, per noi tutte le partite sono difficili. È un bene rigiocare subito. Fare un passo indietro? Si fanno solo passi in avanti. Se ho incontrato la società…»
Corrado Augias: «Da ateo vedo Dio nelle note (ma i cori cattolici sono delle lagne). Va promossa la musica sacra»; Augias critica i cori cattolici: Lagne tremende, il sacro va avvicinato col sacro; Corrado Augias: va promossa la musica, anche quella sacra; I cori cattolici sono delle lagne tremende La Chiesa credeva che avrebbe avvicinato la gente alla fede con i giovanotti con la chitarre | l’analisi di Corrado Augias.
Corrado Augias critica i cori cattolici perché "sono delle lagne tremende", lo scrittore torna all'attacco - Secondo Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, i cori cattolici sono "delle lagne tremende": il suo attacco. virgilio.it
“I cori cattolici sono delle lagne tremende. La Chiesa credeva che avrebbe avvicinato la gente alla fede con i giovanotti con la chitarre”: l’analisi di Corrado Augias - Il divulgatore interviene sul tema della musica sacra in vista degli incontri su "Musica e Spiritualità" a Santa Cecilia ... ilfattoquotidiano.it
Corrado Augias: «Da ateo vedo Dio nelle note (ma i cori cattolici sono delle lagne). Va promossa la musica sacra» - Intervista a Corrado Augias, che terrà un ciclo di incontri sul divino nella musica a Santa Cecilia: «La musica in questo Paese non è una priorità. msn.com
Zagrebelsky: “La penso come Augias sul caso della Fiera “Più Libri Più Liberi”, io mi sentirei a disagio ad andare”. Cosa è successo e di cosa sta parlando Zagrebelsky Zagrebelsky sta parlando di due diversi episodi. In un caso i Salesiani hanno annullato la - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.