Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: le dichiarazioni dell’allenatore dopo la sconfitta dei bianconeri. Mister Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. MOMENTI NEGATIVI – «Momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l’area, abbiamo gli xG doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: «Momento bruttissimo, per noi tutte le partite sono difficili. È un bene rigiocare subito. Fare un passo indietro? Si fanno solo passi in avanti. Se ho incontrato la società…»