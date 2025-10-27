Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve | Momento bruttissimo per noi tutte le partite sono difficili È un bene rigiocare subito Fare un passo indietro? Si fanno solo passi in avanti Se ho incontrato la società…
Conferenza stampa Tudor post Lazio Juve: le dichiarazioni dell’allenatore dopo la sconfitta dei bianconeri. Mister Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. MOMENTI NEGATIVI – «Momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l’area, abbiamo gli xG doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini Press conference ahead of Sassuolo v Roma - facebook.com Vai su Facebook
Giorgia Meloni lo aveva confidato a Trump: “Io non voglio mai parlare con la stampa italiana… meglio non prendere domande”. Detto, fatto. Oggi alla conferenza stampa di presentazione della legge di bilancio, la legge più importante dell’anno, dopo due sole - X Vai su X
Conferenza Tudor: "Non faccio un passo indietro. Sto male perché..." - Adesso mi sento malissimo, abbiamo perso tre partite è un momento brutto. Da laziopress.it
Tudor in conferenza: “Per noi tutte le partite sono difficili. Passo indietro? Si fanno solo passi avanti” - Ecco le sue parole riprese da Tmw: Come valuta i numeri negativi delle ultime settimane? Da tuttojuve.com
Lazio-Juventus, Tudor: “Momento bruttissimo ma nessun passo indietro” - Le parole dell'allenatore bianconero, intervenuto dopo il triplice fischio del match direttamente dalla sala stampa dello stadio Olimpico ... Si legge su cittaceleste.it