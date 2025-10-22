Mercato Juve che occasione da Madrid | può partire in prestito secco fino al termine della stagione! I bianconeri adesso ci pensano

Mercato Juve, niente cessione definitiva per il talento del Real Madrid: cerca solo spazio per crescere in vista del Mondiale, bianconeri avvisati. Una suggestione che resta viva, ma con contorni ben definiti e decisamente meno vantaggiosi del previsto. L’ipotesi di vedere un certo gioiello brasiliano classe 2006 con la maglia della  Juventus  a gennaio continua a tenere banco, ma l’esperto di mercato  Fabrizio Romano  ha voluto fare chiarezza sulla reale fattibilità e sulla natura dell’operazione di mercato. Se da un lato l’interesse bianconero è concreto e la possibilità di un trasferimento temporaneo esiste, dall’altro il  Real Madrid non ha alcuna intenzione di privarsi a titolo definitivo del suo futuro campione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

