Allagamento in un seminterrato 2 giovani salvate in piena notte a Trigoria

Nella notte a Trigoria, Roma, due giovani donne di 21 e 24 anni sono state salvate dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste intrappolate in un seminterrato allagato in seguito a un intervento di emergenza. L'intervento si è reso necessario a causa delle abbondanti piogge che hanno causato l’allagamento dell’abitazione, mettendo in allerta le autorità locali e i servizi di soccorso.

Roma, 5 gennaio 2026 – Due giovani donne di 21 e 24 anni sono state soccorse nella notte a Roma dai Vigili del Fuoco dopo essere rimaste intrappolate all'interno di un'abitazione allagata in via di Trigoria 82. L'intervento è scattato intorno alle 2.40, quando la sala operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto la squadra di Pomezia 22A, supportata dal nucleo sommozzatori. L'intervento nella notte. L'abitazione, situata al piano seminterrato, era stata invasa dall'acqua a seguito del maltempo. All'interno si trovavano le due ragazze, impossibilitate a uscire a causa del livello dell'acqua, che aveva raggiunto circa cinquanta centimetri dal soffitto.

