Alfonso Signorini resta a Chi | la conferma

Alfonso Signorini continuerà a ricoprire il suo ruolo a Chi, nonostante le recenti polemiche di natura mediatica e giudiziaria. La conferma della sua permanenza è stata comunicata da Il Difforme, che ha sottolineato la stabilità della sua posizione all’interno del settimanale. La decisione arriva in un momento di scrutinio pubblico, mantenendo l’attenzione sulla sua attività professionale e sul ruolo all’interno della testata.

Nonostante la bufera mediatica e giudiziaria nella quale è coinvolto Alfonso Signorini, manterrà il suo ruolo all'interno del settimanale Chi.

