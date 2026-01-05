Alfonso Signorini parla l' avvocato | In quest’ottica non può proseguire quello che stava facendo in TV

L'avvocato Daniela Missaglia commenta la situazione di Alfonso Signorini dopo le recenti polemiche televisive. Pur essendo sereno dal punto di vista legale, il conduttore si trova a affrontare una fase difficile a causa dell'impatto sui social. Missaglia sottolinea che, in questa fase, non è possibile proseguire con le attività televisive come prima. Una riflessione sul momento delicato e sulle implicazioni per Signorini.

L'avvocata Daniela Missaglia racconta lo stato d'animo del conduttore dopo la bufera mediatica: sereno sul piano penale, ma profondamente provato dalla gogna social. La linea è netta, il tono durissimo. Daniela Missaglia, avvocato di Alfonso Signorini insieme al collega Domenico Aiello, rompe il silenzio sulla vicenda esplosa attorno al presunto sistema del Grande Fratello raccontato da Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Lo fa in un'intervista a Il Giornale, denunciando quello che definisce senza mezzi termini uno scempio mediatico". "La situazione è estremamente grave. Non può essere consentito che sulle piattaforme social si costituiscano dei tribunali dell'Inquisizione, dove qualcuno si cala nelle vesti di giudice ed emette sentenze prima ancora che si svolga il giudizio nelle aule. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Alfonso Signorini, parla l'avvocato: "In quest’ottica non può proseguire quello che stava facendo in TV" Leggi anche: Parla l’avvocato di Alfonso Signorini: elementi sorprendenti Leggi anche: Signorini, l’avvocato parla chiaro: “Alfonso è pronto”. Cosa succede La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caso Signorini, gli avvocati al contrattacco: “Zero preoccupazioni, Alfonso è tranquillo”; Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona; Caso Signorini, il suo avvocato rompe il silenzio: Nuovi elementi sorprendenti; Dopo le accuse di Corona sul presunto «sistema» per entrare al Grande Fratello, Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset. Alfonso Signorini, parla l’avvocato: "Sereno sul piano penale, devastato dalla gogna mediatica" - A fare chiarezza sullo stato d’animo e sulla strategia difensiva del presentatore è stata Daniela Missaglia, uno dei suoi avvocati, che ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, soffermandosi in ... comingsoon.it

Caso Signorini, cosa rischiano davvero Corona e Alfonso? Parla l’avvocato dei VIP - Indagini, denunce e accuse incrociate dopo Falsissimo: l’avvocato Leonardo D’Erasmo spiega cosa rischia davvero Fabrizio Corona e perché il caso Signorini è tutt’altro che chiuso. rds.it

Caso Fabrizio Corona-Signorini, parla l’avvocato D’Erasmo/ “I rischi legali di entrambi” - Un noto avvocato analizza l'attuale situazione legale di Alfonso Signorini e Fabrizio Corona: i rischi concreti di entrambi dopo lo scandalo ... ilsussidiario.net

Fabrizio Corona risponde agli avvocati di Alfonso Signorini: "Il problema non è Falsissimo ma i reati del vostro assistito" - facebook.com facebook

Gli avvocati di Alfonso #Signorini hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google di rimuovere le ricostruzioni e i video diffusi da Fabrizio Corona perché «consentendo la diffusione delle chat private e delle immagini personali di Alfonso S x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.