Parla l’avvocato di Alfonso Signorini | elementi sorprendenti

26 dic 2025

Andrea Righi, avvocato di Alfonso Signorini è la voce che, nelle ultime ore, ha scelto di intervenire dopo la tempesta mediatica. Intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato a nome del conduttore. Le prime parole pubbliche del direttore di Chi  erano state prudenti: “Ho già messo tutto in mano ai miei legali”. Ora, tra indagine per revenge porn, sequestro di materiale e accuse parallele, il caso continua a far discutere. Soliel Sorge reagisce allo “scandalo Signorini” L’avvocato di Alfonso Signorini rompe il silenzio. L’intervento dell’ avvocato di Alfonso Signorini arriva in un momento delicato, a poche ore dai passaggi più discussi dell’inchiesta e dal confronto pubblico che ne è seguito. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

