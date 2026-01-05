Al cinema in settimana e all’Epifania | Buen Camino Una di famiglia Avatar e SpongeBob

Questa settimana al cinema e durante l’Epifania, sono disponibili diversi film per tutti i gusti. Tra le proposte ci sono “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “Five Nights at Freddy’s 2” e “SpongeBob – Un’avventura da pirati”. La programmazione offre opzioni per chi desidera trascorrere momenti di svago e intrattenimento nelle sale cinematografiche.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Norimberga”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “Five Nights at Freddy’s 2”, “No Other Choice” e “Spongebob – Un’avventura da pirati”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana e all’Epifania. LUNEDI’ 5 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINEMA FORZENIGO a Villa d’Ogna I film al cinema Forzenigo di Villa d’Ogna MARTEDI’ 6 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino CINEMA FORZENIGO a Villa d’Ogna I film al cinema Forzenigo di Villa d’Ogna MERCOLEDI’ 7 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino Una di famiglia – foto film Uci BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Buen Camino” a “Norimberga” Leggi anche: Cinema, da Buen Camino ad Avatar: i 5 film da non perdere in sala a dicembre La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Al cinema in settimana e all’Epifania: Buen Camino, Una di famiglia, Avatar e SpongeBob - Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Norimberga”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “Five ... bergamonews.it

