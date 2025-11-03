Pagelle Vis Pesaro Juventus Next Gen | TOP e FLOP al termine del primo tempo

Juventusnews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Vis Pesaro Juventus Next Gen: i voti ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie C 202526. Pagelle Vis Pesaro Juventus Next Gen: i voti ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata del campionato di Serie C 202526 TOP: Vacca FLOP: Turco .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle vis pesaro juventus next gen top e flop al termine del primo tempo

© Juventusnews24.com - Pagelle Vis Pesaro Juventus Next Gen: TOP e FLOP al termine del primo tempo

Altre letture consigliate

Vis Pesaro-Juventus Next Gen: diretta live e risultato in tempo reale - Juventus Next Gen di Lunedì 3 novembre 2025: formazioni ufficiale e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net

Vis Pesaro–Juve Next Gen: riflettori accesi sui prossimi avversari della Ternana - Ultimo appuntamento della 12ª giornata del Girone B di Serie C: stasera al Benelli di Pesaro scendono in campo Vis Pesaro e Juve Next Gen. ternananews.it scrive

pagelle vis pesaro juventusVis Pesaro-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Massimo Brambilla, dopo aver guidato la Juve contro l'Udinese, torna alla guida della Next Gen affrontando la Vis Pesaro: canale tv, formazioni e dove vedere il match in streaming. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Vis Pesaro Juventus