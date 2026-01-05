Agatha | i suoi volti mostra del fotografo Renato Zacchia

Renato Zacchia. Agatha e i suoi volti - Già ritrattista di figure come Rudolf Nureyev, Richard Avedon, Milla Jovovich e dei protagonisti dell'Opéra de Paris, ha immortalato ... itinerarinellarte.it

Pintér, l’arte di disegnare il giallo - Sono in mostra alla Fondazione Mondadori, fino al 17 gennaio, i lavori grafici del disegnatore italo ungherese che collaborò con la casa editrice per oltre un ... repubblica.it

Zia Agatha is here . Teachers, Agatha Christie, la sua vita misteriosa e i suoi personaggi entrano in classe! Un immenso piacere per me, essendo una delle mie scrittrici preferite da sempre come avrete intuito! Quest’anno, il 12 gennaio, ricorre il c - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.