A San Giovanni Valdarno, l'inizio del nuovo anno è stato segnato da eventi dedicati alla musica e alla cultura locale. La comunità si è riunita per celebrare l’avvio dell’anno con iniziative che valorizzano il patrimonio artistico e musicale della zona. Un momento di condivisione e tradizione, che sottolinea l’importanza della cultura come elemento di coesione e identità per la comunità.

Arezzo, 05 gennaio 2026 – Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si è aperto all’insegna della grande musica e della tradizione culturale. Il 1° gennaio 2026, alle 17.30, la Pieve di San Giovanni Battista in piazza Cavour si è trasformata in un palcoscenico d’eccezione per il concerto dell’ensemble d’archi “Camerata de’ Bardi”, evento ormai consolidato nel calendario cittadino e atteso da cittadini, appassionati e turisti. Il nome dell’ensemble richiama l’illustre cenacolo fiorentino dei Bardi, attivo tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, che riuniva nobili, intellettuali e musicisti attorno a esperimenti innovativi di melodramma e musica colta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A San Giovanni inizio anno in musica

Leggi anche: Musica itinerante, gospel e lirica: gli appuntamenti di inizio anno

Leggi anche: “Come un battito d’ali”. Spettacolo di poesia e musica a San Giovanni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Te Deum e Veni Creator in cattedrale, la Chiesa umbra celebra la fine e l'inizio del nuovo anno; Inizio d’anno impegnativo per il CNSAS: tra valanghe, incidenti e soccorsi oltreconfine; Una vittoria per aprire il nuovo anno! Battuta 3-0 San Giovanni In Marignano; Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di San Giovanni: aperta nel 1425 è la più antica di Roma (e del mondo).

A San Giovanni inizio anno in musica - Arezzo, 05 gennaio 2026 – Il nuovo anno a San Giovanni Valdarno si è aperto all’insegna della grande musica e della tradizione culturale. lanazione.it