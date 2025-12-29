Musica itinerante gospel e lirica | gli appuntamenti di inizio anno
L'inizio del 2026 nella città dei Templi è arricchito da un ricco calendario di eventi musicali, tra gospel e lirica. Promosso dall'amministrazione comunale, il programma propone appuntamenti itineranti che invitano residenti e visitatori a scoprire, attraverso la musica, momenti di aggregazione e cultura. Un’occasione per proseguire le festività, vivendo la città in un’atmosfera di convivialità e tradizione fino all’Epifania.
Le festività natalizie non si esauriscono con il Capodanno: la città dei Templi continua a vivere momenti di musica e socialità anche nei primi giorni del 2026 con un programma - messo a punto dall'amministrazione comunale - che accompagna cittadini e visitatori fino all’Epifania.Venerdì 3. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
