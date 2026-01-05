1996 L’anno di Del Piero | domani su Sky il primo episodio dello speciale dedicato ad Alex

Domani su Sky debutta il primo episodio di uno speciale dedicato a Alessandro Del Piero, figura iconica del calcio italiano. Attraverso questo episodio, si ripercorreranno i momenti più significativi della sua carriera, con particolare attenzione alla stagione del 1996, un anno che ha segnato profondamente la sua vita e il suo percorso professionale. Un’occasione per rivivere le tappe fondamentali di uno dei protagonisti più rappresentativi del calcio italiano.

e alla stagione che gli cambiò la vita. Ci sono stagioni che non appartengono solo alla storia dello sport, ma diventano memoria collettiva. Il 1996 è una di queste. La nuova produzione originale firmata Sky Sport "1996, L'anno di Del Piero" è un racconto intenso e coinvolgente che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio mondiale, definito da lui stesso l'anno che gli cambiò la vita. Appuntamento con il primo episodio domani, martedì 6 gennaio, alle 17.15 e alle 22.15 su Sky Sport Uno, alle 20 (dopo Lecce-Roma) e a mezzanotte su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW e disponibile on demand.

