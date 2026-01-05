1996 l’anno di Del Piero | su Sky Sport il racconto di una stagione iconica
Dal 6 gennaio, Sky Sport presenta una nuova produzione originale dedicata al 1996, un anno fondamentale nella carriera di Alessandro Del Piero. Attraverso ricordi e approfondimenti, si ripercorrono le tappe di una stagione indimenticabile, tra Champions League, Coppa Intercontinentale e l’affermazione di una leggenda del calcio. Un’occasione per rivivere un momento cruciale della storia sportiva italiana.
Debutta martedì 6 gennaio la nuova produzione originale di Sky Sport dedicata all’anno simbolo della carriera di Alessandro Del Piero: Champions League, Coppa Intercontinentale e la nascita di una leggenda del calcio mondiale. Ci sono stagioni che vanno oltre l’albo d’oro e diventano memoria collettiva. Il 1996 è una di queste e torna oggi a . 🔗 Leggi su Sportface.it
