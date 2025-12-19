Rifiuti accantonati davanti alla bottega ma non ci sono registri e autorizzazioni | artigiano denunciato

Rifiuti abbandonati davanti a un’attività artigianale senza adeguate registrazioni o autorizzazioni: questa la scoperta che ha portato alla denuncia del titolare. La mancanza di documentazione e il deposito irregolare dei materiali hanno sollevato preoccupazioni ambientali e di sicurezza, evidenziando l’importanza di rispettare le normative vigenti per la tutela del territorio e la legalità.

rifiuti accantonati davanti alla bottega ma non ci sono registri e autorizzazioni artigiano denunciato

© Perugiatoday.it - Rifiuti accantonati davanti alla bottega, ma non ci sono registri e autorizzazioni: artigiano denunciato

Rifiuti accantonati davanti all'attività artigianale, ma non ci sono registri e autorizzazioni e il titolare viene denunciato.I Carabinieri del Nucleo Forestale di Scheggia e Pascelupo, durante un servizio di controllo ordinario presso un'attività artigianale, hanno accertato che il titolare era. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

