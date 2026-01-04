Un anno di lavoro segnato dall’alluvione

Dopo un anno di lavoro, il territorio si sta riprendendo dall’alluvione, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla valorizzazione dei servizi per cittadini e famiglie. Gli interventi hanno riguardato la tutela ambientale, il miglioramento delle infrastrutture e il rafforzamento delle iniziative di supporto alla comunità, per favorire una ripresa stabile e duratura.

"Un anno segnato dalla ripresa post-alluvione, dall'attenzione alla sicurezza e dalla valorizzazione del territorio e dei servizi per cittadini e famiglie". Queste le parole del sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini per tracciare un bilancio delle principali attività realizzate nel 2025. Il primo cittadino aggiunge: "Molti sono i progetti tra cui il potenziamento della Polizia Locale. È stato avviato il progetto 'Controllo di vicinato' e approvato il nuovo regolamento di PL, mentre accordi con Regione e comuni limitrofi hanno rafforzato iniziative dedicate alla prevenzione della microcriminalità giovanile, promuovendo percorsi educativi e progetti sulla legalità".

Alessandro Onorato. . Un anno di lavoro e d’amore per Roma Non basta un video per raccontarlo. Viva Roma. Sempre - facebook.com facebook

È stato un anno intenso, di grande lavoro e di risultati concreti per Venezia e per tutta la Città metropolitana. Un anno complesso anche sul piano umano, che ho scelto di affrontare con il sorriso e con la determinazione di chi guarda avanti, con fiducia. Il mand x.com

