Un anno di lavoro segnato dall’alluvione

Da ilrestodelcarlino.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un anno di lavoro, il territorio si sta riprendendo dall’alluvione, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla valorizzazione dei servizi per cittadini e famiglie. Gli interventi hanno riguardato la tutela ambientale, il miglioramento delle infrastrutture e il rafforzamento delle iniziative di supporto alla comunità, per favorire una ripresa stabile e duratura.

"Un anno segnato dalla ripresa post-alluvione, dall’attenzione alla sicurezza e dalla valorizzazione del territorio e dei servizi per cittadini e famiglie". Queste le parole del sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini per tracciare un bilancio delle principali attività realizzate nel 2025. Il primo cittadino aggiunge: "Molti sono i progetti tra cui il potenziamento della Polizia Locale. È stato avviato il progetto ’Controllo di vicinato’ e approvato il nuovo regolamento di PL, mentre accordi con Regione e comuni limitrofi hanno rafforzato iniziative dedicate alla prevenzione della microcriminalità giovanile, promuovendo percorsi educativi e progetti sulla legalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

un anno di lavoro segnato dall8217alluvione

© Ilrestodelcarlino.it - "Un anno di lavoro segnato dall’alluvione"

Leggi anche: Ginostra di nuovo sotto il fango: paura e rabbia a un anno dall’alluvione

Leggi anche: A un anno dall’alluvione si è dimesso il presidente della Comunità Valenciana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

anno lavoro segnato dall8217alluvione"Un anno di lavoro segnato dall’alluvione" - Il sindaco Vecchiettini traccia il bilancio del 2025: "Tanta attenzione alla valorizzazione del territorio e dei servizi ai cittadini" ... msn.com

ANA BONASSA e LAURA MARISE - NUNCA VI 1 CIENTISTA - PODCAST 3 IRMÃOS #898

Video ANA BONASSA e LAURA MARISE - NUNCA VI 1 CIENTISTA - PODCAST 3 IRMÃOS #898

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.