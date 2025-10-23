Ginostra di nuovo sotto il fango | paura e rabbia a un anno dall’alluvione

Ginostra si risveglia ancora una volta coperta di fango e detriti. La piccola frazione di Stromboli, ad appena un anno dalla devastante alluvione del 19 ottobre 2024, è tornata a fare i conti con la paura. Oggi, fortunatamente, non piove e la popolazione resta in attesa dei sopralluoghi degli. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

