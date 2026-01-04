Ucraina Zelensky | Fondamentale che supporto partner continui

Il presidente ucraino Zelensky ha sottolineato l’importanza di mantenere il sostegno internazionale, evidenziando come l’assistenza continua sia essenziale per rafforzare le capacità difensive del paese. In particolare, ha evidenziato la necessità di un supporto costante alla difesa e al potenziamento della difesa aerea, fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell’Ucraina in questo momento.

“È di fondamentale importanza per l’Ucraina che il sostegno dei partner continui: un’assistenza costante alla difesa e il rafforzamento della nostra difesa aerea”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Quasi ogni giorno, le vite in Ucraina sono minacciate a causa di attacchi e raid russi con vari tipi di armi contro il nostro popolo”, ha aggiunto spiegando che “solo questa settimana, la Russia ha lanciato più di 1.070 bombe aeree guidate, quasi 1.000 droni d’attacco e sei missili contro l’Ucraina”. It is critically important for Ukraine that partner support continues – steady defense assistance and reinforcement of our air defense. 🔗 Leggi su Lapresse.it

