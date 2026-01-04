Trump | Governeremo noi il paese ce lo possiamo permettere
Donald Trump ha dichiarato che il suo gruppo ha la capacità di governare il paese, sottolineando la propria fiducia e determinazione. Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, ha commentato anche sull’arresto di Nicolás Maduro, definendo l’evento come uno degli attacchi più significativi dall’epoca della Seconda guerra mondiale. Queste dichiarazioni evidenziano il suo ruolo e la sua posizione politica in un momento di particolare attenzione pubblica.
«Un attacco spettacolare, come non se ne vedevano dalla Seconda guerra mondiale». Da Mar-a-Lago Donald Trump ha aperto la prima conferenza stampa dopo la cattura di Nicolás Maduro con un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
