Trump sull’attacco in Venezuela | Spettacolare governeremo noi il Paese fino a nuove elezioni – Il video
Dopo l’intervento militare statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro, Donald Trump ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. Dopo aver condiviso i primi commenti su Truth e un’intervista a Fox News, il presidente si è presentato davanti ai giornalisti alla Casa Bianca per commentare l’operazione e le prospettive future del paese.
Dopo i primi commenti pubblicati su Truth e l’intervista esclusiva rilasciata al network conservatore Fox News, Donald Trump si presenta davanti ai giornalisti alla Casa Bianca per fare il punto sull’ operazione militare avviata dagli Stati Uniti in Venezuela e la cattura del presidente Nicolas Maduro. «Il potere militare americano è stato utilizzato per lanciare un attacco spettacolare, qualcosa che non si vedeva dalla fine della Seconda guerra mondiale. È una delle operazioni militari più spettacolari degli Stati Uniti. Nessun americano è stato ucciso», ha detto Trump, che ha paragonato l’azione in Venezuela all’uccisione di Qassem Solemani e ai raid contro i siti nucleari in Iran. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà»
Leggi anche: Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Il ristoratore genovese: “Siamo chiusi in casa” | Video
Trump sul Venezuela: “Attacco spettacolare, senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale” - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it
Trump, assalto in Venezuela senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale - L'attacco Usa in Venezuela è stato un 'assalto spettacolare mai visto dalla Seconda guerra mondiale', condotto ... notizie.tiscali.it
Venezuela, Trump dopo l’attacco Usa e la cattura del presidente Maduro: “assalto spettacolare” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l’operazione militare di questa notte sul Venezuela in una conferenza stampa da Mar- strettoweb.com
La live del Foglio sull’attacco di Trump in Venezuela e il colpo al modello Maduro ilfoglio.it/esteri/2026/01… x.com
Trump taglia i dazi sulla pasta e sui mobili italiani (e Meloni ringrazia) - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.