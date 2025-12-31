Perchè Giulia in WWE sta fallendo?

Perché Giulia in WWE sta incontrando difficoltà? Nonostante la sua fama e le grandi competenze acquisite nel circuito internazionale, l’adattamento a un nuovo ambiente come la WWE può comportare sfide diverse. In questa analisi, si esplorano i fattori che potrebbero influenzare la sua affermazione, considerando aspetti tecnici, strategici e di comunicazione, per comprendere meglio le ragioni di eventuali difficoltà.

C'era una volta una wrestler che il mondo intero considerava tra le migliori in circolazione. Seconda solo a Rhea Ripley nella classifica PWI250 del 2023, dominatrice assoluta della Stardom, capace di far esplodere un'arena giapponese con un solo sguardo. Poi è arrivata la WWE, e quella storia da favola si è trasformata in un manuale su come non gestire un talento. Parliamo di Giulia, per chi non lo sapesse: londinese di nascita, giapponese di formazione, italiana per parte di padre. Una che in Giappone veniva trattata come una rockstar e che ora, a SmackDown, fatica a strappare una reazione dal pubblico di Hershey, Pennsylvania.

