Tragico incidente a Castel di Sangro | una donna perde la vita

Venerdì 3 gennaio, a Castel di Sangro, si è verificato un grave incidente stradale autonomo che ha causato la morte di Rosa Graziani, 86 anni di Ortona. L’incidente, avvenuto sulla strada statale 652, ha coinvolto un’auto che ha impattato contro il guardrail. La tragedia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Una donna perde la vita in un impatto violentissimo contro il guardrail Nel primo pomeriggio di sabato 3 gennaio, un incidente stradale autonomo ha causato la morte di Rosa Graziani, un'anziana di 86 anni originaria di Ortona, mentre guidava lungo la strada statale 652 all'ingresso di Castel di Sangro (L'Aquila). Dinamica dell'incidente Secondo i primi rilievi, la donna ha perso il controllo della propria auto e si è schiantata contro il guardrail, in un tratto di strada in cui la barriera è penetrata con estrema violenza nell'abitacolo del veicolo. La forza dell'impatto è stata tale che il metallo della barriera è passato attraverso l'automobile, e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana.

