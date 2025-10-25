Tragico incidente a Roma | una ragazza perde la vita in piazza dei Navigatori

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una collisione devastante nella notte. Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 24 ottobre, a Roma, in piazza dei Navigatori, tra i quartieri Ostiense e Ardeatino. Due automobili si sono scontrate violentemente intorno alle 22, per cause che sono ancora in fase di accertamento. I soccorsi e la corsa in ospedale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre dalle lamiere tre giovani: un ragazzo e due ragazze. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, a causa delle gravi ferite riportate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

