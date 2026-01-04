Il Torino conquista una vittoria importante al Bentegodi, battendo il Verona con un netto 3-0. La squadra piemontese dimostra solidità e determinazione, ottenendo così la seconda vittoria consecutiva fuori casa. La partita evidenzia alcuni aspetti tattici e di rendimento che potrebbero avere ripercussioni sulla situazione di Zanetti, allenatore del Verona, in una fase cruciale del campionato.

AGI - Colpo grosso al Bentegodi del Torino che infila la sua seconda vittoria consecutiva in trasferta. I granata superano 3-0 il Verona nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 20252026: decidono le reti di Giovanni Simeone (altro ex che per rispetto non esulta), Cesare Casadei e Alieu Njie. Per l' Hellas di Zanetti si tratta di un ko pesante per una classifica che si complica sempre di più, come dimostra l' ultimo posto in compagnia di Fiorentina e Pisa, anche se con una partita in meno. La cronaca del primo tempo: Simeone sblocca il risultato. Dopo pochi secondi Adams tenta subito una conclusione da fuori, ma non centra lo specchio della porta. 🔗 Leggi su Agi.it

Torino show al Bentegodi, Verona ko 3-0. E Zanetti è nei guai

