Verona Atalanta 3-1 | crolla la Dea di Palladino al Bentegodi! Colpaccio di Zanetti ora la Fiorentina è ultima in solitaria

6 dic 2025

Verona Atalanta 3-1: che colpo dei gialloblù di Zanetti, crollano i bergamaschi di Palladino. Come è andata la sfida del Bentegodi. Il “Bentegodi” si trasforma in una bolgia e il Verona compie l’impresa che non t’aspetti. Nell’anticipo di Serie A, gli scaligeri travolgono l’ Atalanta con un netto 3-1, ribaltando pronostici e gerarchie. Una vittoria di carattere e qualità che regala ossigeno puro alla squadra di Paolo Zanetti, permettendole di staccarsi dal fondo della classifica e lasciando la Fiorentina sola all’ultimo posto. Per Raffaele Palladino è un pomeriggio da incubo: la sua Dea è apparsa fragile e confusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

