Terra del Sole, la tradizione vince con la Rassegna dei Presepi.

A Terra del Sole si avvia alla conclusione la 37ª edizione della Rassegna dei Presepi, ospitata nel suggestivo Palazzo Pretorio. Un evento che valorizza la tradizione natalizia, offrendo una panoramica delle più autentiche rappresentazioni presepiali. La mostra rappresenta un momento di valorizzazione culturale per la comunità locale, mantenendo vivo il patrimonio artistico e religioso legato alla tradizione del presepe.

A Terra del Sole si avvia a conclusione la 37ª edizione della ‘ Rassegna di presepi ’, nel rinascimentale Palazzo pretorio. Dopo la falsa partenza a causa della copiosa pioggia caduta il 24 e 25 dicembre, la manifestazione ha richiamato numerosi visitatori. E tanti se ne attendono negli ultimi giorni fino a martedì (dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, ingresso libero). Circa un centinaio le sacre rappresentazioni esposte, fra cui tante novità ma pure le classiche realizzate dal presidente della Pro loco Andrea Bandini e dal leader onorario del sodalizio Enzo Amadori, da sempre anime appassionate della rassegna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

