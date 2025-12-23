Per le feste Terra del Sole ospita l' omaggio alla Natività con un centinaio di presepi in mostra

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, Terra del Sole ospita una mostra dedicata alla Natività, con circa cento presepi esposti. Un’occasione per scoprire diverse interpretazioni di questa tradizione, in un ambiente che valorizza l’artigianato e la cultura locale. L’evento propone un percorso di approfondimento e riflessione, ideale per chi desidera vivere le festività in modo autentico e rispettoso delle tradizioni.

Tra i tanti omaggi alla Natività, dal 24 dicembre al 6 gennaio ci sarà anche quello di Terra del Sole. Nelle sale di Palazzo Pretorio, infatti, fino all'Epifania sarà ospitata la 37esima rassegna di presepi che quest'anno prende il nome "La magia del Natale nella Terra del Sole". Per l'occasione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: La Natività torna protagonista per le feste con la nuova edizione di "Longiano dei presepi" Leggi anche: Mostra 100 presepi: viaggio nella natività a Città Fiera Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Castrocaro e Terra del Sole pronte a far festa con ‘Natale nei Borghi’ - Da giorni c’è fermento a Castrocaro Terme e Terra del Sole, dove volontari dell’associazionismo locale sono all’opera per vestire a festa i due paesi in vista di ‘ Natale nei Borghi ’, il ricchissimo ... msn.com

Feste, nei negozi della cittadella le colorate opere dei bambini - In attesa che nel giardino Cosimo I de’ Medici prenda vita il Villaggio di Natale e il Palazzo pretorio schiuda... msn.com

Buone Feste da tutto il team Cereal Terra In questi giorni di condivisione e semplicità, ti auguriamo Feste serene, genuine e piene di cose buone. Grazie per scegliere ogni giorno il biologico fatto con cura Ci rivediamo presto, con la stessa passione di s - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.