Teatro San Carlo il sindaco Manfredi | Mi preoccupa solo la qualità dell’offerta artistica

Il sindaco Manfredi ha espresso la sua priorità riguardo al Teatro San Carlo, sottolineando che l’obiettivo principale è garantire un’offerta artistica di qualità e mantenere la competitività del teatro. Per lui, l’attenzione è rivolta ai risultati, con l’obiettivo di valorizzare e rafforzare il ruolo culturale del teatro napoletano attraverso un programma artistico di alto livello.

“Io guardo solo ai risultati. La mia unica preoccupazione è la qualità dell’offerta artistica del San Carlo, la competitività del teatro. Usciamo da una stagione di altissimo livello e non ci possiamo permettere di tornare indietro”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, commentando le nomine decise dal soprintendente del San Carlo, Macciardi, sebbene si sia ancora in attesa della decisione del Tar Campania sul ricorso presentato, nel mese di agosto, dallo stesso Manfredi contro la nomina di Macciardi, voluta dal ministro della Cultura Giuli alla guida del Massimo napoletano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Nomina di Macciardi al teatro San Carlo, Giuli: «Con Manfredi non c'è alcuno strappo da ricucire»

Leggi anche: Teatro San Carlo, nominato Fulvio Macciardi: si insedia e incontra il sindaco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Teatro San Carlo: gelo tra Macciardi e il sindaco: altra nomina annunciata via lettera; San Carlo di Napoli, tempo di serenità e di scelte alte :: Segnalazione a Napoli; Teatro San Carlo: gelo tra Macciardi e il sindaco: altra nomina annunciata via lettera; Renato Zanella direttore del balletto: «Prometto continuità al San Carlo, qui il ballo è eccellenza».

Teatro San Carlo senza guida, i veleni del caso Macciardi: faida di ricorsi e carte bollate nel salotto buono di Napoli - Maria Luisa Faraone Mennella e Gianfranco Nicoletti, nominati dal Mic, e Riccardo Realfonzo, nominato ... quotidiano.net

San Carlo, il sindaco Manfredi ricorre al Tar - Il regno conteso non è quello dei Longobardi ma la sovrintendenza del Teatro San Carlo di Napoli. rainews.it

Teatro San Carlo, il sindaco Gaetano Manfredi : «Guardiamo al futuro» - Lo scenario è quello di Città della Scienza dove è in corso un convegno sull’intelligenza artificiale al servizio dei beni comuni. ilmattino.it

Dal 12 al 16 gennaio il Teatro Carlo Felice aspetta gli spettatori più giovani (ma anche tutti coloro che vogliono cominciare a conoscere il mondo dell’opera) per un nuovo viaggio musicale “Alla scoperta di Verdi”! Un concerto-racconto pensato per accom - facebook.com facebook