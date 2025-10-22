Teatro San Carlo nominato Fulvio Macciardi | si insedia e incontra il sindaco

È durato poco di un?ora il Consiglio di indirizzo del San Carlo dove Fulvio Adamo Macciardi si è insediato ufficialmente al Massimo napoletano: è lui il nuovo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Teatro San Carlo, nominato Fulvio Macciardi: si insedia e incontra il sindaco

Leggi anche questi approfondimenti

#Teatro: Carlo Buccirosso approda al Teatro Garibaldi di Modica con la commedia "Il vedovo allegro", il 29 e 30 gennaio 2025! Vai su Facebook

Teatro San Carlo, nominato Fulvio Macciardi: si insedia e incontra il sindaco - È durato poco di un’ora il Consiglio di indirizzo del San Carlo dove Fulvio Adamo Macciardi si è insediato ufficialmente al Massimo napoletano: è lui il ... Si legge su ilmattino.it

Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi è il nuovo Sovrintendente e direttore artistico: firmato il contratto - Macciardi nominato Sovrintendente e direttore artistico del San Carlo. Segnala fanpage.it

Fulvio Adamo Macciardi assume la guida del Teatro di San Carlo - Con una nota ufficiale di poche ore fa, la Fondazione Teatro di San Carlo ha annunciato ufficialmente che Fulvio Adamo Macciardi ha assunto finalmente la ... Riporta 2anews.it