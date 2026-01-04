La tassa municipale sui voli rappresenta una componente delle entrate degli enti locali e contribuisce a regolare il settore aeroportuale. Mantenere questa tassa, anche per l’aeroporto di Bologna, permette di sostenere lo sviluppo sostenibile e di evitare uno squilibrio nel mercato del trasporto aereo, spesso dominato da compagnie low-cost come Ryanair. La sua abolizione potrebbe avere conseguenze sulla gestione e sulla qualità dei servizi aeroportuali.

"Cancellare la tassa municipale sui voli anche per l’aeroporto di Bologna significherebbe piegarsi ancora di più al dominio di Ryanair". Nelle scorse settimane la Regione ha scelto di abolire la ‘council tax’ a partire dal prossimo anno per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini. Per l’aeroporto Marconi, invece, tutto resta come prima: le compagnie aeree pagheranno i 6,50 euro a passeggero di tassa. Così, da una parte l’amministratore delegato del Marconi Nazareno Ventola critica questa decisione e la definisce "una distorsione delle regole di mercato"; dall’altro lato alcuni esponenti di Coalizione Civica, Pd e Lista Lepore - i firmatari di un ordine del giorno collegato alla legge di bilancio 2026 - appoggiano la scelta della Regione e chiedono alla giunta comunale "di prendere posizione contro l’abolizione o la riduzione della tassa sui diritti d’imbarco" e "una più equa redistribuzione dei proventi della tassa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tassa municipale sui voli aerei. Giusto non abolirla per il Marconi"

Leggi anche: 44 rotte invernali dal Marconi, Ryanair: "40 aerei in più se il Governo abolisce la tassa"

Leggi anche: Comandava aerei ma non era un vero pilota, la truffa sui voli anche in Europa: come lo hanno scoperto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tassa municipale sui voli aerei. Giusto non abolirla per il Marconi; Tassa tolta agli altri scali? Così si penalizza il Marconi; Aeroporti, Bologna contro tutti. “No council tax? Un autogol”; Aeroporti, Bologna contro tutti. “No council tax? Un autogol”.

Emilia-Romagna, de Pascale corteggia i voli low cost: «Pronti ad abolire la tassa municipale negli scali di Forlì, Parma e Rimini» - Romagna in cambio di traffico e collegamenti sugli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini. corrieredibologna.corriere.it

"Tassa tolta agli altri scali? Così si penalizza il Marconi" - Lo sviluppo del Marconi è arrivato al suo apice, raggiungendo gli 11 milioni di passeggeri in un anno. msn.com