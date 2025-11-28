44 rotte invernali dal Marconi Ryanair | 40 aerei in più se il Governo abolisce la tassa
Ryanair rilancia il programma per la stagione invernale dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, annunciando il ritorno della rotta per Amman (Giordania), portando il totale delle destinazioni invernali a 44. Oltre alle nuove rotte, Ryanair ha potenziato la connettività aggiungendo ulteriori. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Ryanair, 44 rotte per l’inverno dall' #aeroporto di #Bologna e un’offerta speciale a 34,99 euro Vai su X
? @Ryanair ha presentato il suo operativo invernale con tante opportunità per chi vola da Bologna: 44 rotte totali torna il volo per Amman più frequenze su 20 destinazioni E tanto di più! Scopri tutti i dettagli https://ow.ly/1gEr50XyIh1 - facebook.com Vai su Facebook
44 rotte invernali dal Marconi, Ryanair: "40 aerei in più se il Governo abolisce la tassa" - Per Bologna previsti 6 milioni di passeggeri all’anno, con 44 rotte e frequenze potenziate, tra cui il ritorno di Amman e un investimento di oltre 1 miliardo di dollari ... Si legge su bolognatoday.it
Ryanair lancia 10 meravigliose nuove rotte invernali - Anche in inverno infatti non mancano le occasioni per prendere un volo e partire, per esempio durante le vacanze ... Segnala siviaggia.it