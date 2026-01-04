In Svizzera, i risultati delle analisi del DNA hanno confermato l’identità di tre italiani tra le vittime del tragico incendio alla discoteca Le Constellation. Dopo giorni di attesa, le autorità del Vallese hanno attribuito un nome ai corpi recuperati, portando una triste certezza alle famiglie di Giovanni, Achille e Emanuele. Questa conferma rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione e di conforto per chi ha perso i propri cari.

Svizzera, il dolore si fa certezza nel Cantone del Vallese. Dopo giorni di straziante attesa, l’esame del Dna effettuato all’ ospedale di Losanna ha dato un nome ai primi corpi recuperati dalle macerie della discoteca Le Constellation, distrutta da un rogo nella notte di Capodanno. Sono tre i giovani italiani ufficialmente identificati tra le 40 vittime della strage: Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, Achille Barosi, suo coetaneo milanese, ed Emanuele Galeppini, 17enne genovese residente a Dubai. Svizzera, fine delle speranze, il Dna conferma: 3 dei ragazzi italiani dispersi tra le vittime. Le autorità e la polizia svizzere riferiscono dell’identificazione di altre 16 vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l’identità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svizzera, fine delle speranze, il Dna conferma: 3 degli italiani dispersi tra le vittime identificate. Ecco chi erano Giovanni, Achille e Emanuele

Leggi anche: Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, le prime 3 vittime identificate di Crans Montana

Leggi anche: Strage Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Identificato il corpo di Giovanni Tamburi: il 16enne è tra le vittime della strage di Crans-Montana; Tragedia in Svizzera: il DNA conferma la morte di Giovanni. L'Emilia si stringe alla famiglia Rinaldi; Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi; Crans Montana, il padre di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso».

Crans-Montana, all'appello mancano Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi. Ma le speranze sono poche - Non è ancora stata messa la parola fine sulle vite di Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi, gli ultimi tre italiani che risultano dispersi dopo la strage ... ilgazzettino.it