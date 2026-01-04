Svizzera fine delle speranze il Dna conferma | 3 degli italiani dispersi tra le vittime identificate Ecco chi erano Giovanni Achille e Emanuele
In Svizzera, i risultati delle analisi del DNA hanno confermato l’identità di tre italiani tra le vittime del tragico incendio alla discoteca Le Constellation. Dopo giorni di attesa, le autorità del Vallese hanno attribuito un nome ai corpi recuperati, portando una triste certezza alle famiglie di Giovanni, Achille e Emanuele. Questa conferma rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione e di conforto per chi ha perso i propri cari.
Svizzera, il dolore si fa certezza nel Cantone del Vallese. Dopo giorni di straziante attesa, l’esame del Dna effettuato all’ ospedale di Losanna ha dato un nome ai primi corpi recuperati dalle macerie della discoteca Le Constellation, distrutta da un rogo nella notte di Capodanno. Sono tre i giovani italiani ufficialmente identificati tra le 40 vittime della strage: Giovanni Tamburi, 16 anni di Bologna, Achille Barosi, suo coetaneo milanese, ed Emanuele Galeppini, 17enne genovese residente a Dubai. Svizzera, fine delle speranze, il Dna conferma: 3 dei ragazzi italiani dispersi tra le vittime. Le autorità e la polizia svizzere riferiscono dell’identificazione di altre 16 vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana, portando a 24 il numero totale di quelle di cui è stata accertata l’identità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Chi erano Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, le prime 3 vittime identificate di Crans Montana
Leggi anche: Strage Crans-Montana, identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi
Identificato il corpo di Giovanni Tamburi: il 16enne è tra le vittime della strage di Crans-Montana; Tragedia in Svizzera: il DNA conferma la morte di Giovanni. L'Emilia si stringe alla famiglia Rinaldi; Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi; Crans Montana, il padre di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso».
Crans-Montana, all'appello mancano Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi. Ma le speranze sono poche - Non è ancora stata messa la parola fine sulle vite di Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi, gli ultimi tre italiani che risultano dispersi dopo la strage ... ilgazzettino.it
Crans Montana: “Tre italiani morti”. L’esame del dna gela le ultime speranze - Sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini i primi a essere stati identificati. repubblica.it
Una Salentina in Svizzera vi racconta: Nella zona dei cantoni della Svizzera tedesca quali Obwalden, Nidwalden, Lucerna, il Carnevale è molto sentito, difatti già da fine novembre vengono organizzate feste in maschera, in cui si esibiscono anche dive - facebook.com facebook
Morire mentre si festeggia la fine dell’anno: quanto avvenuto in Svizzera lascia senza parole, una tragedia che addolora profondamente. Preghiera e vicinanza alle famiglie delle vittime. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.